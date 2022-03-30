Якутск, , 07:36 — REGNUM Модернизирована линия по производству якутского природного противокоронавирусного препарата «Бетукладин» из ягеля и берёзовой коры. Это позволило в два раза увеличить объёмы его выпуска в марте 2022 года, сообщило EastRussia.

Мох и гриб чага — основа препарата «Бетукладин», разработанного в Якутии, производство которого начнется в 2021 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Читайте также: Трутнев поручил поддержать разработку якутского биопрепарата от COVID-19

Препарат поставляют в больницы Якутска. «Бетукладин» оказывает антикоагуляционный и иммуномодулирующий эффект. Осенью его намерены начать применять не только в республике, но и в других регионах России.

Промышленное производство БАД планируют начать в июле 2022 года в рамках межрегионального научно-образовательного центра «Север», рассказал вице-президент Академии наук Якутии Борис Кершенгольц. Пока препарат делают в биоцехе Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН».

Как сообщало ИА REGNUM, помочь развитию производства «Бетукладина» в ноябре 2021 года поручил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Второй этап клинических испытаний биопрепарата из ягеля и коры березы «Бетукладин» начался в ноябре 2020 года. Его используют для лечения больных, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.