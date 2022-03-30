Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемеровской области с 2018 года активно ведётся работа по вводу в оборот брошенных земель. За это время возвращено в сельскохозяйственный оборот 83,5 тысячи гектаров земель. В текущем году планируется ввести ещё 40 тыс. га, сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пашня Cgbkgo.ru

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«Ввод брошенных земель в сельскохозяйственный оборот — стратегическая задача для развития сельского хозяйства Кузбасса, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — В новых экономических реалиях, урожай, собранный с каждого дополнительного гектара земли, — вклад в продовольственную обеспеченность региона».

Глава Кузбасса поставил задачу — за ближайшие три года вернуть в оборот ещё 100 тыс. га пашни.