30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

За плечами Москвы и Анкары совместное участие в Астанинском процессе по Сирии, во время второй карабахской войны и сотрудничество по Ливии. Поэтому считать посредническую миссию Турции в украинском кризисе провальной невыгодно по тактическим и стратегическим соображениям.

Станислав Тарасов, , 08:27 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В Стамбуле, во дворце Долмабахче, бывшей резиденции османских императоров, состоялся очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию кризиса. Это встреча и переговоры стали возможными после телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский назвал встречу с украинскими партнерами «конструктивной». Он также уточнил дальнейший переговорный предлагаемый формат: готовится договор, затем он утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания. Встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения статей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Из этого следует, что работа над документом еще будет продолжаться, а дискутировать относительно каких-то его положений можно только на уровне концептуальных позиций. Тем более что, как говорит председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, «переговорный процесс не давал результативности из-за «постоянных шараханий» Киева, его позиция все время меняется, она непоследовательна». Поэтому никто не гарантирует, что так не будет и на сей раз.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле Tccb.gov.tr

Речь о другом. В роли главного посредника в переговорном процессе выступила Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров делегаций России и Украины обратился к участникам со словами, что на «данном этапе от таких встреч нужны конкретные результаты». Он уточнил, что «в интересах всех добиться прекращения огня как можно скорее». И получил ответ. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что «с учетом обсужденных в ходе встречи принципов, Министерством обороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях». Но специальная военная операция России на Украине не остановлена. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал о появлении на переговорах в Стамбуле «наиболее значимого прогресса, так как были согласованы некоторые вопросы», и что «Турции очень приятно этому содействовать».

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле Tccb.gov.tr

Анкара изначально давала понять сторонам, что переговоры в Стамбуле либо должны быть успешными, либо должны быть объявлены успешными. По словам Чавушоглу, «они должны были стать показателем доверия» к Анкаре. Он также заявил, что турецкая сторона провела отдельные встречи с украинской и российской делегациями и обсудила вопросы гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров. Но дело не в том, что Анкара реально способна практически влиять на выработку общего документа между Москвой и Киевом. Турция стремится подчеркнуть свою значимость как региональной державы не столько России или Украине, сколько своим союзникам по НАТО, в том числе и США. В этом отношении, как полагают некоторые турецкие эксперты, «Анкара может скорректировать свою посредническую миссию с Москвой». Тем более что она не примкнула к западным санкциям против России, у нее за плечами совместное с Москвой участие в Астанинском процессе по Сирии, во время второй карабахской войны и сотрудничество по Ливии. Не случайно в администрации президента Турции говорят о том, что переговоры в Стамбуле «стали переломными». В такой ситуации считать провальной посредническую миссию Анкары в украинском кризисе Москве невыгодно по своим тактическим и стратегическим соображениям.

ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России Раздача гуманитарной помощи в Мариуполе (с) Министерство обороны России

Пока же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены». Практически уничтожены ВВС и средства ПВО Украины, перестали существовать ее Военно-морские силы, также значительные потери понесли все соединения украинских сухопутных и десантно-штурмовых войск. Армия России вместе с силами ДНР и ЛНР продолжает решать задачи по ликвидации военного потенциала Украины и уничтожению «военных центров». Так что конкретные договоренности между Москвой и Киевом еще впереди. Настроение переговорщиков и диспозиция сторон по ходу переговоров будут меняться.