Москва, , 07:31 — REGNUM Российские владельцы консолей PlayStation вновь могут пользоваться некоторыми функциями магазина видеоигр PS Store. Об этом 30 марта сообщили многие пользователи соцсетей.

Геймпад Playstation.com

Геймеры обратили внимание, что они вновь могут покупать игры в сервисе, но не путём оплаты с карты, а на средства из кошелька. Отметим, что Sony не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Помимо этого, компания вновь позволила российским владельцам PlayStation добавлять в библиотеку игры из каталога сервиса подписки PS Plus и производить активацию кодов.

Пользователи отмечают, что сделать это с витрины не получится, но можно найти игру через поиск и впоследствии её приобрести. Функции были включены как для PS4, так и для PS5.

Напомним, 10 марта 2022 года Sony объявила, что приостанавливает поставки в Россию игровых консолей PlayStation, а также работу магазина видеоигр Playstation Store. В компании заявили, что пошли на такой шаг из-за решения России провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony отлучает Россию от Playstation и Gran Turismo