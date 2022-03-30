Российские геймеры вновь могут покупать игры в магазине PlayStation Store?
Москва, 30 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Российские владельцы консолей PlayStation вновь могут пользоваться некоторыми функциями магазина видеоигр PS Store. Об этом 30 марта сообщили многие пользователи соцсетей.
Геймеры обратили внимание, что они вновь могут покупать игры в сервисе, но не путём оплаты с карты, а на средства из кошелька. Отметим, что Sony не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Помимо этого, компания вновь позволила российским владельцам PlayStation добавлять в библиотеку игры из каталога сервиса подписки PS Plus и производить активацию кодов.
Пользователи отмечают, что сделать это с витрины не получится, но можно найти игру через поиск и впоследствии её приобрести. Функции были включены как для PS4, так и для PS5.
Напомним, 10 марта 2022 года Sony объявила, что приостанавливает поставки в Россию игровых консолей PlayStation, а также работу магазина видеоигр Playstation Store. В компании заявили, что пошли на такой шаг из-за решения России провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.