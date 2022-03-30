Луганск, , 07:27 — REGNUM Ракету из высокоточного тактического комплекса «Точка-У» выпустили украинские каратели по городу Луганску. Об этом 30 марта сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Обстрел города был совершён в 05:25 мск со стороны Северодонецка. Информация о последствиях обстрела на настоящий момент не поступала.

Также украинские боевики обстреляли населённый пункт Молочный, выпустив по нему восемь снарядов калибром 125 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле столицы ДНР, города Донецка, со стороны ВСУ вечером из миномётов и артиллерии.

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