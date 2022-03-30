Оренбург, 30 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области за кражу пушки-отпугивателя птиц осуждены двое жителей Соль-Илецка. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

ru.torange.biz Уголовное дело

Молодые люди договорились и украли пропановую пушку-отпугиватель птиц, газовый баллон емкостью 8 литров в комплекте с редуктором, а также металлическую цепь и замок. Ущерб владельцу имущества составил свыше 18 тыс. рублей.

Суд первой инстанции признал группу оренбуржцев виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с причинением потерпевшему значительного ущерба. Молодым людям был вынесен приговор. Им назначено наказание соответственно один год лишения свободы с ограничением свободы на срок шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и четыре месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Один из фигурантов подал апелляционную жалобу. Однако апелляция оставлена без удовлетворения.