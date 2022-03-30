Кемерово, 30 марта, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В кузбасском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Ксении Галкиной «ZA Россию». Она посвящена событиям на Донбассе, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры и национальной политики региона.

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса Выставка «ZA РОССИЮ!»

Уточняется, что главной темой работ стали события, происходящие на Украине в 2014 году.

Выставка будет работать до 3 апреля, вход свободный.

Ксения Галкина уроженка города Кемерова. Она окончила Кемеровское областное художественное училище и Академический институт им. И. Е. Репина в Санкт-Петербурге.