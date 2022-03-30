В Македонии заявили, что решили не отправлять солдат на границу с Украиной
Скопье, 30 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Славянска Петровска 29 марта представила новую систему внутренней логистики министерства обороны страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
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В ходе презентации Петровска заявила, что Северная Македония не наблюдает признаков гибридной или более массированной агрессии на страну, однако более мелкие формы угрозы регистрируются почти каждый день, не говоря уж о том, что членство в НАТО и расположение на Балканах «постоянно заставляет страну находиться под давлением или ожидать потенциальной угрозы».
Петровска подчеркнула, что для Северной Македонии членство в НАТО означает коллективные гарантии ее безопасности.
Комментируя высылку пяти российских дипломатов из Северной Македонии Петровска отметила, что ее причиной стало нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и превышение полномочий.
При этом Петровска заявила, что в настоящее время Северная Македония не планирует отправки своих солдат на восточный фланг НАТО (то есть на границу с Украиной). Присутствие НАТО наращивается в Болгарии, Румынии, Польше и Венгрии.