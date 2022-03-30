Калуга, 30 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Калужской области сезон весенней охоты на пернатую дичь в первую очередь будет открыт в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Ульяновском и Хвастовичском районах. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

В период с 9 по 18 апреля разрешен промысел глухаря, тетерева и вальдшнепа, а с 8 по 17 апреля — водоплавающей дичи. В остальных районах охота будет открыта с 16 по 25 апреля на глухаря, тетерева и вальдшнепа, с 15 по 24 апреля — на водоплавающую дичь. Добыча селезней с использованием живых подсадных уток будет разрешена с 1 по 30 апреля на всей территории области.

Без разрешения на добычу охотничьих ресурсов запрещено находиться в охотугодьях с оружием, в том числе зачехленным, незаряженным или разобранным, а также перевозить добытых животных. Получить документ можно в любом отделении МФЦ «Мои документы» региона или в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Площадь охотничьих угодий Калужской области составляет 2,235 млн гектаров, 13,5% которых являются общедоступными. На территории региона действует 83 охотничьих хозяйства.