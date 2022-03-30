Волчанск, Свердловская область, 30 марта 2022, 07:21 — REGNUM В Волчанске Свердловской области пенсионерка выпала из окна второго этажа одного из срциальных учреждений. Сотрудники учреждения скрыли этот факт от медиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пожилой итальянец
Пожилой итальянец
Riccardo Cuppini

Инцидент произошел 27 апреля 2021 года. После падения женщины на место происшествия приехали медики. Сотрудники соцучреждения сообщили им, что пенсионерка якобы упала с табурета. В результате права свердловчанки на охрану здоровья были нарушены. Спустя непродолжительное время после падения женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ («Халатность»). Его расследование находится на контроле прокуратуры.