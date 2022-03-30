Волчанск, Свердловская область, 30 марта, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Волчанске Свердловской области пенсионерка выпала из окна второго этажа одного из срциальных учреждений. Сотрудники учреждения скрыли этот факт от медиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Riccardo Cuppini Пожилой итальянец

Инцидент произошел 27 апреля 2021 года. После падения женщины на место происшествия приехали медики. Сотрудники соцучреждения сообщили им, что пенсионерка якобы упала с табурета. В результате права свердловчанки на охрану здоровья были нарушены. Спустя непродолжительное время после падения женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ («Халатность»). Его расследование находится на контроле прокуратуры.