Южно-Сахалинск, 30 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего работника строительной компании, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Обвинительное заключение утверждено и дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в областном СУ СКР.

УФССП по ЯО Стройка

Читайте также: Рабочий в Чебоксарах разбился насмерть при разгрузке стройматериалов

В декабре 2021 года обвиняемый на шестом этаже строящегося дома демонтировал опалубки. Одну из них, которая отошла от нижней части оконного проёма и сдвинулась к внешней стороне дома, он не смог удержать в руках. Кусок бетона упал на находящегося внизу рабочего. Пострадавший мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы конечностей, множественные раны и ссадины. Он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возбуждено очередное уголовное дело по факту гибели на стройке. Рабочий упал с 15-го этажа.