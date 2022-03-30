Токио, 30 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Запрет на поставки автомобилей в Россию из Японии затронет новые и подержанные машины общей стоимостью 6 млн иен (около $49,2 тыс), сообщает пресс-служба японского министерства экономики.

Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

Сообщается, что под запрет попадут автомобили ценой выше 600 тыс. иен (около $4,9 тыс), рояли стоимостью выше 200 тыс. иен (около $1,6 тыс), а также спортивный инвентарь дороже 100 тыс. иен (около $822). Также Япония запретит поставки алкоголя, ювелирных изделий, сигарет и электроники, которые стоят дороже 40 тыс. иен (около $326).

В общей сложности в перечень запрещенных к экспорту товаров входит более 20 наименований. Запрет вступит в силу уже с 5 апреля.