Владивосток, , 07:18 — REGNUM В Приморье 30−31 марта пройдут усиленные рейды ГИБДД по предупреждению грубых нарушений ПДД, цель которых — стабилизация аварийности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в краевом УМВД.

ГИБДД See2me.ru

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Отмечается, что с начала года в Приморье зарегистрировано 461 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, 49 человек погибли, 597 — травмированы. Зафиксирован рост показателей аварийности как по количеству происшествий, так и по числу пострадавших в них людей.

Наибольшее число ДТП приходится на Владивосток, Находку и Уссурийск.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в районе улицы Чайковского произошла автоавария со смертельным исходом.