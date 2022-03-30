Екатеринбург, 30 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Свердловчане заплатят крупный штраф за незаконную охоту на лося. Инцидент произошел еще в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Fas.gov.ru Штраф

Двое мужчин застрелили самку лося на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области. Охотники оставили тушу животного в лесу. Однако товарищ уральцев убедил их в том, что необходимо разделать мясо и забрать его. Ночью трое свердловчан на снегоходе приехали к месту, где находилась туша, разделали ее и вывезли из леса.

Охотников задержали. Мужчину, предложившего разделать мясо осудили по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства в составе группы лиц по предварительному сговору»). В отношении его знакомых также возбудили уголовное дело. Его прекратили в связи с истечением сроков давности. Тем не менее, троих охотников обязали выплатить штраф в 400 тыс. рублей.