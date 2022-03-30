Оренбург, 30 марта, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Оренбурге силой отобрали малолетнюю дочь у отца. Видео процедуры изъятия ребёнка опубликовано на интернет-площадках.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В дом к мужчине пришли органы опеки, судебные приставы и вооруженные силовики. Отец отказывался отдавать дочь, крепко держа ее на руках. Во время конфликта девочку довели до слез. Ребенка всё же у отца отобрали и передали матери. Силовики скрутили мужчину, и кто-то из присутствующих в доме предложил доставить его в отдел полиции для составления протокола.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УФССП по Оренбургской области. Приставы исполняли решение суда, согласно которому ребенок должен жить с матерью. Мужчина отказывался исполнять судебное решение. «На телефонные звонки не отвечал, по месту регистрации не проживал, менял место своего пребывания вместе с дочерью, уведомить и вызвать его на прием через родственников также не представилось возможным. В связи с чем он объявлен в розыск», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки информации о том, что оренбуржец проживает у своих знакомых, данные подтвердились. Пристав уведомил горожанина об обязанности исполнить решение суда и добровольно отдать ребенка матери. Но мужчина категорически отказывался это делать и пресекал попытки матери забрать девочку в спокойной обстановке.

Во время конфликта, возникшего между родителями, в ситуацию вмешались судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Матери удалось забрать дочь.

По данным СМИ, мужчина подал апелляционную жалобу на решение суда, которым определено место жительство дочери с матерью.