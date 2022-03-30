Киев, , 07:13 — REGNUM Выступить с обращением к депутатам парламента Австралии намерен по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сказано в опубликованном 30 марта расписании заседаний парламента.

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com

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Уточняется, что украинский лидер выступит перед депутатами парламента Австралии по приглашению палаты представителей. Выступление запланировано на 31 марта в 17:30 (09:30 мск). В документах парламента указано, что видеообращение Зеленского последует за приветственной речью премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и лидера оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Албанеса.

Выступление президента Украины будет транслироваться в прямом эфире в ходе совместного заседания депутатов палаты представителей и Сената. Напомним, президент Украины Зеленский уже неоднократно выступал в режиме видеосвязи перед депутатами парламентов западных стран. В частности, он выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании, германским Бундестагом, израильским Кнессетом, Сеймом Польши, парламентом Италии, Японии, Франции, Швеции. В каждой своей речи он благодарил за военную и гуманитарную помощь Украине и призывал усилить санкционные меры в отношении России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский сформирует специальную комиссию для оценки эффекта от антироссийских санкций.

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