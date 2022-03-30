Красноярск, , 07:12 — REGNUM Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения молодой горожанке, проникшей в детский сад с ружьём.

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Как сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе Красноярского краевого суда, 19-летняя Полина Дворкина заключена под стражу до 27 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в детсаду №31 в Красноярске произошло 28 марта. В дошкольное учреждение проникла молодая девушка с ружьём. Также она подозревается в убийстве своего отца.

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Девушку задержали работницы детсада и удерживали её до приезда правоохранителей. Возбуждено уголовное дело об убийстве девушкой отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Пострадавших в детском саду нет. Пока работница детсада пыталась отобрать у красноярки ружьё, произошёл выстрел в сторону стены помещения.

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