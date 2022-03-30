Москва, , 07:12 — REGNUM Договор с Украиной невозможен в принципе, а в итогах переговоров делегаций России и Украины в Турции нужно хорошенько разобраться, не делая поспешных выводов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог сравнил подписание какого-либо договора с Украиной с «квадратным трехчленом» из анекдота про Чапаева и заявил, что у России нет ни единой позиции, по которой она могла бы пойти с Украиной на какие-то договоренности.

«Я вообще не понимаю, о чем речь. Я с уважением отношусь к переговорам… пусть они идут, я не говорю, что куда-то там на три буквы. Пусть они идут как идут, правильно? Но о чем тут можно договориться? Тут говорится о территориальной целостности Украины в границах 1991 года. А у нас есть Крым, мы только что признали Донбасс в полных границах, что тут может быть изменено? Что тут можно сделать даже логически?», — задал вопрос Кургинян.

По его словам, даже если предположить, что в России все сошли с ума и хотят что-то с Украиной подписать, хотя сам он категорически это отвергает, непонятен смысл этого подписания в условиях успешного продвижения спецоперации и полном доминировании над украинской армии.

«Предположим, я говорю только предположим, как в сумасшедшем доме, что все сошли с ума и решили подписать. Что? Ну объясните, что? Что вы там хотите подписать? Отозвать назад признание ДНР и ЛНР? Ну это политическое самоубийство. Я в чем-то согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, в чем-то нет, и говорил это всегда, я представляю оппозиционные патриотические силы, но я знаю, что говорю, это не человек, готовый к политическому самоубийству, значит тогда, о чем идет речь в принципе, я не понимаю?», — продолжил политолог.

По его словам, единственным эффектом этих переговоров стала паника в российском обществе, которое существует в перегретых условиях. И этот фактор российской общественной жизни необходимо учитывать. Кургинян отметил, что нельзя обсуждать «украинские хотелки», которые огласил Мединский в отрыве от российских требований, которые, насколько известно, предполагают демилитаризацию и денацификацию Украины.

Кургинян подчеркнул, что не стоит делать скороспелых выводов из итогов переговоров в Турции, и необходимо хорошенько разобраться в том, что там происходит, а потом делать суждения.