«Пусть идут, и даже не на три буквы» — Кургинян о переговорах с Украиной
Москва, 30 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Договор с Украиной невозможен в принципе, а в итогах переговоров делегаций России и Украины в Турции нужно хорошенько разобраться, не делая поспешных выводов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Политолог сравнил подписание какого-либо договора с Украиной с «квадратным трехчленом» из анекдота про Чапаева и заявил, что у России нет ни единой позиции, по которой она могла бы пойти с Украиной на какие-то договоренности.
По его словам, даже если предположить, что в России все сошли с ума и хотят что-то с Украиной подписать, хотя сам он категорически это отвергает, непонятен смысл этого подписания в условиях успешного продвижения спецоперации и полного доминирования над украинской армией.
По его словам, единственным эффектом этих переговоров стала паника в российском обществе, которое существует в перегретых условиях. И этот фактор российской общественной жизни необходимо учитывать. Кургинян отметил, что нельзя обсуждать «украинские хотелки», которые огласил Мединский в отрыве от российских требований, которые, насколько известно, предполагают демилитаризацию и денацификацию Украины.
Кургинян подчеркнул, что не стоит делать скороспелых выводов из итогов переговоров в Турции, и необходимо хорошенько разобраться в том, что там происходит, а потом делать суждения.