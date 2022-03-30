Новосибирск, 30 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В метрополитене Новосибирска прошла тренировка по организации работы при угрозе подтопления электродепо и станций. Об этом ИА REGNUM сообщили в подземке.

Nsk-metro.ru Тренировка в Новосибирском метрополитене

«В электродепо «Ельцовское» был произведён смотр дежурных смен ремонтно-восстановительных звеньев аварийно-технических групп различных служб, — уточнили в метрополитене. — Осуществлена проверка готовности технических средств, а также готовности личного состава формирований к выполнению задач в период паводковых мероприятий».

Отметим, что в системе Новосибирского метрополитена действуют две линии с тринадцатью станциями.