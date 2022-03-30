Усть-Янский район, Якутия, 30 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Новую высоковольтную линию планируют построить в Якутии в связи с планами создания атомной электростанции малой мощности. Для обеспечения её работы будут исследовать недра в Усть-Янском районе республики, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

World-off-technologies.blogspot.ru Атомная энергетика

Читайте также: В Якутии построят атомную электростанцию

Также обсуждаются проблемы перевозки грузов для атомной электростанции. До её строительства необходимо будет проводить кадастровые работы, а также углубление дна и укрепление берегов реки, рядом с которой она будет располагаться. В министерстве ЖКХ и энергетики республики обсуждают способы обезвреживания отходов этого объекта и качественное водоснабжение посёлка Усть-Куйга в новых условиях.

Атомная станция малой мощности сыграет большую роль в социально-экономическом развитии Усть-янского и Верхоянского районов республики, уверен первый заместитель председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков. Заседание по теме строительства АСММ проходило под его руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная станция необходима в первую очередь для обеспечения энергией предприятия, которое будет разрабатывать Кючусское золоторудное месторождение, богатейшее в Якутии. Пока планы строительства АСММ находятся на стадии предпроектной работы и подготовки к проведению госэкспертизы.