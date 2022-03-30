Владивосток, 30 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке в районе улицы Чайковского произошла автоавария со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Elisehunter ДТП

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Сотрудники ГИБДД установили, что 48-летний водитель микроавтобуса Toyota Town Ace не выбрал безопасную скорость движения и на полном ходу наехал на препятствие, машина несколько раз перевернулась и после этого через забор упала на территорию автостоянки.

В результате ДТП произошла серьезная деформация кузова автомобиля, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Стаж вождения — 15 лет. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.