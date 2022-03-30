Во Владивостоке машина перевернулась и через забор упала на стоянку
Владивосток, 30 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке в районе улицы Чайковского произошла автоавария со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.
Читайте также: В Башкирии в результате ДТП погиб один человек
Сотрудники ГИБДД установили, что 48-летний водитель микроавтобуса Toyota Town Ace не выбрал безопасную скорость движения и на полном ходу наехал на препятствие, машина несколько раз перевернулась и после этого через забор упала на территорию автостоянки.
В результате ДТП произошла серьезная деформация кузова автомобиля, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Стаж вождения — 15 лет. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.