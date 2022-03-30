Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Гибелью одного человека обернулся ночной пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает 30 марта ГУ МЧС России по региону.

Пламя

В 04:52 мск в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в доме 16, корпус 2 по Белградской улице. Огонь в трехкомнатной квартире охватил обстановку на площади 4 кв. метра.

«В 05:54 пожар ликвидирован. На пожаре обнаружен погибший», — отметили в ГУ МЧС.

С огнем справились 20 пожарных с помощью четырех единиц техники. Причины пожара и гибели человека устанавливаются.