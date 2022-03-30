Мадрид, 30 марта 2022, 07:02 — REGNUM Новый атлантический фронт принесёт проливные дожди на Балеарские острова. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на прогноз Государственного метеорологического агентства.

Ливень
Ливень
(сс) Pridatko Oleksandr

Наиболее обильные осадки ожидаются в Кантабрии, Каталонии, на Балеарских островах, а также в центре Испании.

Агентство прогнозирует возможность лёгкого тумана на северо-востоке Пиренейского полуострова, на Балеарских и Канарских островах, а также предупреждает о «желтом» предупреждении на берегах Андалусии и Мелильи.