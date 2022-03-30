Мадрид, 30 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Новый атлантический фронт принесёт проливные дожди на Балеарские острова. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на прогноз Государственного метеорологического агентства.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Наиболее обильные осадки ожидаются в Кантабрии, Каталонии, на Балеарских островах, а также в центре Испании.

Агентство прогнозирует возможность лёгкого тумана на северо-востоке Пиренейского полуострова, на Балеарских и Канарских островах, а также предупреждает о «желтом» предупреждении на берегах Андалусии и Мелильи.