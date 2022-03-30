Москва, 30 марта, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пытаются сделать из Евросоюза «довесок к НАТО» и свое экономическое представительство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем канале в Telegram.

Флаги США и ЕС

«Вашингтон хочет превратить интеграционный проект «ЕС» в довесок к НАТО, в ее «региональный экономический департамент». И уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма», — заявила она.

По мнению Захаровой, Евросоюз на протяжении десятилетий являлся исключительно экономическим объединением, однако теперь ЕС начал выносить вопросы безопасности и обороны на общеевропейский уровень. При этом США призывали укрепить связь между Евросоюзом и НАТО.

Захарова добавила, что Вашингтону не выгодна самостоятельность Европы и укрепление ЕС. Об этом, по словам, свидетельствует поддержка антироссийских санкций, которые в первую очередь наносят серьезный ущерб самому Евросоюзу.