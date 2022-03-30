Кемерово, 30 марта, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Кемеровские фармацевты не зависят от иностранных поставщиков. Импортозамещение актуально и для производства лекарств. Об этом сообщил заместитель генерального директора по обеспечению качества Кемеровской фармацевтической фабрики Игорь Дрогунский.

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«Большинство лекарственных препаратов идут на спиртовой основе, поставщики — наши, российские, — уточнил Дрогунский. — То же самое и с лекарствами на растительной основе — всё производится в России. Вся наша логистика внутренняя, единственная внешняя — с Индией, договорённости с которой продолжают действовать».

Он отметил, что фабрика обеспечена сырьём на полгода вперёд, на такой же срок есть запасы у поставщиков. Этого времени, по его словам, хватит для развития новых логистических цепочек и поиска новых поставщиков.