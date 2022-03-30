Омск, 30 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков раскритиковал организацию и качество питания школьников. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, он потребовал пересмотреть систему питания в омских школах.

Www.mos.ru Столовая в школе

Бурков отметил, что по этому вопросу поступает большое количество жалоб от омичей.

29 марта глава региона провёл рабочую встречу с мэром Омска Сергеем Шелестом. До встречи мэр побывал в одной из школ и снял пробу с со школьного обеда.

Бурков поручил Шелесту организовать постоянный контроль за поставками продуктов питания в школы, привлечь к этому родителей.

«Должен быть общественный контроль школьного питания. Родители должны иметь право оценивать качество пищи и её температурный режим», — отметил губернатор.

По его словам, если что-то не устроило проверяющих, последует расторжение контракта и «привлечение сразу нового поставщика продуктов питания»: «Должна быть конкуренция на этом рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022—2023 годах в Приморье увеличат финансирование на обеспечение питания школьников.

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