Тегеран, 30 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. 28 марта юношеская сборная Ирана по пляжному гандболу выиграла чемпионат Азии, одолев Пакистан и одержав пятую победу подряд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 марта.

Пляжный гандбол

В последней игре второго раунда чемпионата Азии по пляжному гандболу среди юниоров, который проходил в Иране, иранская юношеская сборная сумела победить Пакистан со счетом 2:0 и завоевать золотую медаль соревнований.

Сборная Ирана по гандболу ранее побеждала на турнире национальные сборные Афганистана, Иордании, Катара и Индии. Этой победой иранские юные гандболисты также получили разрешение участвовать в мировых соревнованиях.

Две лучшие команды во взрослых соревнованиях и две лучшие команды в юниорских соревнованиях пройдут квалификацию на чемпионат мира по пляжному гандболу, который планируется провести в Греции в июне 2022 года.