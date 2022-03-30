Будапешт, 30 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Житель Якутии Владимир Егоров, представлявший сборную Македонии на соревнованиях по вольной борьбе, победил в весовой категории до 57 кг. В том числе якутский спортсмен выиграл схватку с чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет Алиаббасом Рзазаде, сообщило ЯСИА.

Борьба

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«Долгих 34 года Якутия ждала золотой медали и сегодня мы ее получили! Володя, ты наша гордость! Уруй-айхал Саха Сирин тустуутугар!», — поздравил победителя глава Якутии Айсен Николаев.

В первой схватке Владимир Егоров одержал победу над борцом из Германии Никласом Стечеле со счетом 5:4, во второй — над Манвеном Хндзрцянем из Армении с результатом 10:0.

«Член НАТО, которая поддержала санкции против России празднует победу благодаря спортсмену из России», — пишут якутяне в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, российским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях под флагом своей страны.