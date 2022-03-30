Бразилиа, , 06:40 — REGNUM Полиция бразильской столицы Бразилиа арестовала мужчину, готовившего нападение на одну из местных школ. Об этом сообщает издание Globo.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

«Мы предотвратили то, что могло бы стать трагедией», — заявил комиссар полиции федерального округа Дариу Тасиану Фрейтас.

Как отмечает издание, сначала информация о подготовке нападения на школу поступила в полицию Бразилии из США: американские правоохранители заметили публикации преступника в социальных сетях.

При аресте у 20-летнего мужчины обнаружили пистолет, бейсбольную биту, нож и вратарскую хоккейную маску, а в его мобильном телефоне обнаружили детскую порнографию.

В ходе допроса в полиции преступник признался в своих планах, а также рассказал об участии в сообществах, которые придерживаются неонацистских и антидемократических взглядов.