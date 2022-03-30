В Бразилии арестовали мужчину, готовившего нападение на школу
Бразилиа, 30 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Полиция бразильской столицы Бразилиа арестовала мужчину, готовившего нападение на одну из местных школ. Об этом сообщает издание Globo.
«Мы предотвратили то, что могло бы стать трагедией», — заявил комиссар полиции федерального округа Дариу Тасиану Фрейтас.
Как отмечает издание, сначала информация о подготовке нападения на школу поступила в полицию Бразилии из США: американские правоохранители заметили публикации преступника в социальных сетях.
При аресте у 20-летнего мужчины обнаружили пистолет, бейсбольную биту, нож и вратарскую хоккейную маску, а в его мобильном телефоне обнаружили детскую порнографию.
В ходе допроса в полиции преступник признался в своих планах, а также рассказал об участии в сообществах, которые придерживаются неонацистских и антидемократических взглядов.