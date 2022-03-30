Тегеран, , 08:10 — REGNUM 29 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил действия Израиля в оккупированной Палестине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Хатибзаде выступил с замечаниями по поводу встречи дипломатов Израиля, США и четырех арабских государств, состоявшейся на оккупированных землях Палестины.

Иранский представитель заявил: «Любая попытка нормализовать и установить отношения с оккупантами подобна удару ножом в спину угнетенной нации и подарку израильскому режиму, убивающему невинных детей».

»История показывает, что процесс компромисса и капитуляции приведет только к поражению и унижению сторонников палестинского дела. Оккупированная земля не будет освобождена иначе, как благодаря сопротивлению палестинского народа и поддержке исламских наций и правительств», — подчеркнул Хатибзаде.

Предупреждая о подстрекательстве израильских властей к мятежу в регионе, он заявил о готовности Ирана сотрудничать и расширять двусторонние отношения с соседями, чтобы противостоять заговору, направленному на создание разногласий и распространение нестабильности в регионе Западной Азии.