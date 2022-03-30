Москва, 30 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Сенатор Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков прокомментировал скандальные высказывания президента США Джо Байдена о России и лично о президенте РФ Владимире Путине.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Все же нынешний их Байден — ребёнок против давешнего их Черчилля! Тот то, давешний, хотя и был ярым врагом России, все же в борьбе с нацизмом стал союзником СССР. Это потом он союзничество предал. А в 1953 году ещё и Нобелевским лауреатом по литературе стал.

Это же, нынешний — Байден, стоит на стороне нацизма, открыто его поддерживает и оружием снабжает. Что же касается его литературных, риторических, способностей… тут дело плохо! Очень! Путаница от альфы до омеги. Впрочем, какая страна — такой президент», — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

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Как сообщало ИА REGNUM, слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях, говорится в цитате, приведённой официальным представителем МИД России Марией Захаровой.