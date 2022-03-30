Тегеран, 30 марта 2022, 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан отбыл в Китай для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 марта.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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Специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми, помощник министра и генеральный директор департамента по Южной Азии Сейед Расул Мусави, помощник министра и генеральный директор по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Реза Забиб, а также директор департамента по Евразии при министре иностранных дел Ирана Алиреза Агигиан сопровождают Амир Абдоллахиана во время рабочего визита в Китай.

В ходе визита Амир Абдоллахиан намерен встретиться со своими коллегами из России, Индонезии, Туркмении и Пакистана, а также с министром иностранных дел и премьер-министром Узбекистана.

Первая организованная Китаем встреча соседних с Афганистаном стран состоялась 8 сентября 2021 года с участием министерств иностранных дел шести государств.