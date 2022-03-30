Торонто, Канада, , 06:35 — REGNUM Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold заявила о намерении продать 100% своих активов в России горнодобывающей кампании, не находящейся под санкциями. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Как следует из заявления, переходной план по распоряжению своими российскими активами Kinross Gold начала разрабатывать ещё в начале марта, сразу после объявления о приостановке своей деятельности на российских месторождениях.

Kinross Gold «Kinross получила несколько предложений касательно своего российского бизнеса и на данный момент ведёт эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями, о возможной продаже 100% своего бизнеса в России».

Для выхода иностранной компании из активов или передачи контроля над ними необходимо получить разрешение правительства РФ. В настоящее время предприятия Kinross Gold в России, «в соответствии с соглашением об эксклюзивности» и для поддержания активов в рабочем состоянии, «продолжают деятельность в штатном режиме».

На золотодобывающих предприятиях Kinross Gold, разрабатывающих месторождения на Чукотке и в Хабаровском крае, работает около 2300 человек — 25% всего персонала компании.

Как сообщало ИА REGNUM, канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостановила деятельность по добыче золота в России из-за ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Kinross Gold приостановила добычу золота в России