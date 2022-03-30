Торонто, Канада, 30 марта 2022, 06:35 — REGNUM Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold заявила о намерении продать 100% своих активов в России горнодобывающей кампании, не находящейся под санкциями. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба компании.
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Как следует из заявления, переходной план по распоряжению своими российскими активами Kinross Gold начала разрабатывать ещё в начале марта, сразу после объявления о приостановке своей деятельности на российских месторождениях.
Для выхода иностранной компании из активов или передачи контроля над ними необходимо получить разрешение правительства РФ. В настоящее время предприятия Kinross Gold в России, «в соответствии с соглашением об эксклюзивности» и для поддержания активов в рабочем состоянии, «продолжают деятельность в штатном режиме».
На золотодобывающих предприятиях Kinross Gold, разрабатывающих месторождения на Чукотке и в Хабаровском крае, работает около 2300 человек — 25% всего персонала компании.
Как сообщало ИА REGNUM, канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приостановила деятельность по добыче золота в России из-за ситуации вокруг Украины.
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