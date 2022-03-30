Тегеран, 30 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. 29 марта президент Ирана Ибрагим Раиси назвал развитие экономики одной из приоритетных задач действующего правительства Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Президент Ибрагим Раиси сделал эти комментарии во время визита в Научно-технический парк Пардис, расположенный недалеко от иранской столицы. В ходе визита президент представил пять фармацевтических продуктов, разработанных отечественными иранскими компаниями.

Напомнив высказывание Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи о необходимости развития наукоемкого производства, президент призвал всех иранских представителей экосистемы сыграть активную роль в этом отношении.

В ходе осмотра фармацевтических компаний Ибрагим Раиси также подчеркнул необходимость надлежащего снабжения населения доступными лекарствами.

Сообщается, что во время визита в наукоемкую компанию Aria Teb Firooz иранский президент был проинформирован об этапах производства аппаратов для гемодиализа.