Тегеран, , 08:16 — REGNUM Бывший чемпион мира Юсеф Карами из Ирана назначен главным тренером национальной сборной Пакистана по тхэквондо. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 марта.

Тхэквондо Nizam Uddin

Ветеран тхэквондо Юсеф Карами возглавит национальную сборную по тхэквондо сроком на один год. В этой связи иранец отправился в Исламабад, чтобы подготовить пакистанскую команду к проведению тренировочного лагеря для Азиатских игр по тхэквондо в Ханчжоу 2022 года.

Карами завоевал несколько титулов как на мировом, так и на азиатском уровнях, включая бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2004 года, золотую медаль чемпионата мира 2003 года, а также золотые медали Азиатских игр 2006 года в весовой категории 84 кг и Азиатских игр 2010 года в весовой категории 87 кг.

Ранее спортсмен являлся капитаном национальной сборной Ирана по тхэквондо. Теперь ему предстоит переезд в центральноазиатскую страну из Хорватии, где Карами работал тренером на клубном уровне.