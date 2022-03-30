Мадрид, 30 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Городской совет Мадрида в ходе пленарного заседания одобрил изъятие золотого ключа города у президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE.

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Соответствующее предложение выдвинула региональная партия «Больше Мадрида» (Más Madrid). Голосование прошло при участии всех парламентских групп — «Народной партии» (Partido Popular), «Граждан» (Ciudadanos), Социалистической партии Испании (PSOE) и смешанной группы депутатов. В свою очередь, национал-консерваторы из «Голоса» (Vox) проголосовали против данного шага.

Золотой ключ Мадрида был вручён президенту РФ Владимиру Путину в феврале 2006 года во время визита российского лидера в столицу Испании. Такой же ключ был вручён Дмитрию Медведеву в 2009 году в период его президентства.