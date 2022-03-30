Тегеран, , 08:17 — REGNUM 29 марта мужская сборная Ирана по футболу обыграла Ливан со счетом 2:0 в своем последнем матче квалификации чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаг сборной Ирана Дарья Драй © ИА REGNUM

Команда Ирана завершила азиатскую квалификацию чемпионата мира по футболу 2022 года победой над Ливаном со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе Эмам Реза в Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Нападающий Сардар Азмун забил первый гол на 35-й минуте, за которым последовал второй гол Алирезы Джаханбахша на 72-й минуте.

Иран возглавил свою группу с 25 очками, за ним следует Южная Корея с 23 очками, в то время как команде Восточной Азии предстоит еще одна игра против ОАЭ.

Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре в качестве первой азиатской команды.