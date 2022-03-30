Тегеран, 30 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 29 марта мужская сборная Ирана по футболу обыграла Ливан со счетом 2:0 в своем последнем матче квалификации чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг сборной Ирана

Команда Ирана завершила азиатскую квалификацию чемпионата мира по футболу 2022 года победой над Ливаном со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе Эмам Реза в Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Нападающий Сардар Азмун забил первый гол на 35-й минуте, за которым последовал второй гол Алирезы Джаханбахша на 72-й минуте.

Иран возглавил свою группу с 25 очками, за ним следует Южная Корея с 23 очками, в то время как команде Восточной Азии предстоит еще одна игра против ОАЭ.

Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре в качестве первой азиатской команды.