Москва, 30 марта, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел вердикт нижестоящей инстанции и вынес новое решение по иску компании «Сквин СА» (Швейцария) к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Самсунг Электроникс Ко., Лтд (Корея) о защите исключительных прав на патент. Ранее арбитраж Москвы запретил российскому юрлицу использовать продукцию, которая включает в себя платёжный сервис «Samsung Рау», а именно ввоз в Россию, применение устройств, в которых используется запатентованный способ. В опалу в свете этого могла попасть 61 модель смартфонов, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Rodion Kutsaev Samsung

В итоге решение арбитража Москвы было отменено, а в удовлетворении иска швейцарской фирме отказано.

В решении апелляционного суда уточняется, что первая инстанция сделала «необоснованный вывод о том, что 61 модель смартфонов ответчиков нарушает патент истца». Более того, суд отметил, что исковые требования истца, предполагающие запрет на ввоз, продажу и хранение устройств при наличии иных способов защиты предполагаемого нарушения, влекут «нарушение прав и интересов большого количества лиц, использующих или предполагающих приобретение и использование устройств ответчиков, и нарушает баланс интересов сторон».

»Ответчики также указали, что не могут быть признаны «нормальной экономической деятельностью» действия субъектов, которые эту экономическую и рыночную деятельность не ведут, а только приобретают права на известные технические решения, регистрируют на такие решения патенты, после чего сразу подают претензии и иски в суд к известным игрокам глобального рынка», — резюмируется в вердикте.

Напомним, данный спор слушался с февраля 2020 года.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителей Samsung Electronics сообщило, что профильным ведомством принято решение аннулировать патент Sqwin SA.