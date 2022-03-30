Тегеран, 30 марта 2022, 08:19 — REGNUM 29 марта старший советник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи выразил надежду, что гуманитарная катастрофа в Йемене должна быть предотвращена в свете политических усилий и практических мер по снятию блокады и установлению режима прекращения огня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Хаджи сделал эти замечания во время видеоконференции со специальным посланником Швеции по Йемену Питером Семнеби. Стороны обсудили последние события в Йемене и пути урегулирования гуманитарного кризиса в раздираемой войной стране.
Говоря о наступлении восьмого года разрушительной войны и жестокой осаде йеменского народа, Хаджи выразил надежду, что продолжению гуманитарной катастрофы наступит конец в свете политических усилий и практических мер по снятию блокады, установлению прекращения огня и проведению политических переговоров.
Указав на мирную инициативу, представленную главой Верховного совета Йемена, как на важный шаг, он подчеркнул, что при наличии взаимодействия и реальной воли к мирному урегулированию йеменского кризиса наконец откроется возможность для прекращения войны накануне священного месяца Рамадан.
Семнеби, со своей стороны, изложил свои последние планы и усилия, включая его недавние переговоры с различными йеменскими группами в Иордании, а также многочисленные консультации с вовлечёнными сторонами конфликта.