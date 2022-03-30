Екатеринбург, 30 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Предприятиям Свердловской области будет оказана помощь с диверсификацией поставок из-за рубежа. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Соответствующее поручение ранее дал губернатор Евгений Куйвашев. Теперь областное министерство международных и внешнеэкономических связей совместно деловыми объединениями и отраслевыми ведомствами намерено отрабатывать заявки предприятий по импорту материалов и комплектующих для изготовления своей продукции.

В частности, речь идёт об исполнении контрактов с Великобританией, США и странами Евросоюза. Также начался поиск партнёров в странах Азии, главным образом в Китае, Таиланде, Индонезии, Вьетнама и Индии.