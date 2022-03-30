Южно-Сахалинск, , 06:28 — REGNUM На Шикотане начался активный промысел трески и разнорыбицы. Завод «Курильский рыбак» заявил, что в условиях импортозамещения он сможет обеспечить свежей продукцией не только Сахалин, но и всю Россию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Рыба (сс) Duangphorn Wiriya

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Завод принимает каждые трое суток 150 тонн трески и 150 тонн минтая и камбалы. В апреле мощности будут загружены на 100% и тогда ежесуточно будет приниматься 500−700 тонн сырца.

«Будет выпускаться в сутки порядка 150 тонн минтая обезглавленного, 70 тонн сурими и 20 тонн филе», — заверил директор филиала «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак» Александр Маринин.

Как сообщало ИА REGNUM, с торговых предприятий Якутии сняты все связанные с пандемией COVID-19 ограничения, кроме масочного режима. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев в связи со сложной ситуацией с поставками продуктов питания.