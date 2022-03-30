Тегеран, 30 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Военно-морской симпозиум в Индийском океане (IONS 2022) стартовал в порту Гоа (Индия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Joel Hatfield Океан

Мероприятие проходило в присутствии представителей Ирана, Индии, Бангладеш и стран Индийского океана.

Командир иранской команды Фархад Фаттахи в ходе интервью позитивно сослался на председательство Ирана в комитете по международной безопасности, заявив, что текущее мероприятие проходит в два этапа: на побережье и в территориальных водах.

Он отметил, что иранская армия приняла участие в этом мероприятии с гуманитарными целями, а также для развития сотрудничества в области подготовки кадров и обмена морским опытом.

Фаттахи также подчеркнул, что Австралия, Мозамбик, Оман, Катар, Сингапур, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Маврикий, Бангладеш, Мальдивы, Франция, Таиланд и Индонезия входят в число стран, участвующих в военных учениях.