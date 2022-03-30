Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Заявления Соединенных Штатов о якобы вине России в мировом продовольственном кризисе являются частью антироссийской пропаганды Запада, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что все заявления первого заместителя главы Госдепа США Уэнди Шерман являются частью информационной войны против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о проблемах с продовольствием и поставками энергоносителей во всем мире, вызванных ситуацией на Украине. Он также призвал Европу найти альтернативных поставщиков.