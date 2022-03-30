Тегеран, 30 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 29 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде приветствовал мирную инициативу председателя Высшего политического совета Йемена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Gerry & Bonni Йемен

Иранский представитель заявил, что добросовестно представленный Саной план передает мощный сигнал о твердой воле к прекращению войны, снятию репрессивной осады и политическому урегулированию йеменского кризиса.

Хатибзаде отметил, что в случае принятия серьезного подхода к реализации данной инициативы Йемен сможет проложить путь к прекращению нынешней войны.

«Мы надеемся, что накануне священного месяца Рамадан мы увидим прекращение конфликта и национальное примирение в Йемене, уделив приоритетное внимание гуманитарным вопросам и содействуя обмену пленными», — сообщил он.

Саудовская Аравия возглавляет группу из девяти арабских стран, совершая массированные нападения на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему президенту страны и помешать йеменским революционным силам прийти к власти.