Иран приветствует мирные инициативы Высшего политического совета Йемена
Тегеран, 30 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 29 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде приветствовал мирную инициативу председателя Высшего политического совета Йемена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Иранский представитель заявил, что добросовестно представленный Саной план передает мощный сигнал о твердой воле к прекращению войны, снятию репрессивной осады и политическому урегулированию йеменского кризиса.
Хатибзаде отметил, что в случае принятия серьезного подхода к реализации данной инициативы Йемен сможет проложить путь к прекращению нынешней войны.
«Мы надеемся, что накануне священного месяца Рамадан мы увидим прекращение конфликта и национальное примирение в Йемене, уделив приоритетное внимание гуманитарным вопросам и содействуя обмену пленными», — сообщил он.
Саудовская Аравия возглавляет группу из девяти арабских стран, совершая массированные нападения на Йемен, чтобы вернуть власть бывшему президенту страны и помешать йеменским революционным силам прийти к власти.